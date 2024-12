Mazzitelli a Calciomercato.com: "Nico Paz farà una grande carriera"

Luca Mazzitelli esalta Nico Paz: "Ha una stoffa diversa, forza fisica e se ne va sempre con una giocata: davanti ha una grande carriera".

La numero 10 è la maglia dei fantasisti. Da sempre, per sempre.

Luca Mazzitelli, di professione mediano, sulle spalle ha la 36 del Como. L'ha messa per fare l'intervista nel nostro studio, smarcando le domande un po' più scomode proprio come fosse in campo. Doppio passo e via, tra un sorriso e una battuta. In questa stagione la 10 del Como è dell'argentino Nico Paz, arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid. Cresciuto nella Cantera dei Blancos, il classe 2004 ha conquistato la Serie A con giocate da stropicciarsi gli occhi.

Quei numeri Mazzitelli li vede ogni giorno, (quasi) ogni ora in allenamento. E quando gli chiediamo di Nico non ha dubbi sulle sue qualità.