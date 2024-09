Il figlio di Zlatan continua a stupire con la maglia rossonera nel campionato di Primavera: lo svedese ha trovato un gran goal contro l'Empoli.

"Buon sangue non mente" dice il famoso proverbio: stiamo parlando di Maximilian Ibrahimovic, che in questo avvio di campionato in Primavera è partito molto forte.

Il figlio di Zlatan ha incantato tutti nella gara d'esordio contro l'Udinese, realizzando una doppietta e aiutando il Milan a travolgere i friulani per 4-0.

Nella quarta giornata, contro l'Empoli, l'attaccante svedese ha ritrovato la rete con un gran tiro mancino terminato sotto la traversa.