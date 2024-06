Maupay deride l'Inghilterra: sfottò sui social dopo il pareggio con la Danimarca

Il centrocampista francese del Brentford ha postato un video ironico sul proprio profilo X dopo il pareggio dell'Inghilterra contro la Danimarca.

Grande delusione per l'Inghilterra che, contro la Danimarca, ha sprecato il primo match point qualificazione non andando oltre l'1-1.

Se in casa inglese serpeggia una certa amarezza per non aver staccato il pass per gli ottavi di finale, c'è anche chi nonostante giochi in Premier League non si è lasciato sfuggire l'occasione per ironizzare sul risultato della nazionale inglese.

Il protagonista in questione è Neal Maupay che attraverso il proprio profilo X ha pubblicato un post di evidente ironico nei confronti di Kane e compagni.