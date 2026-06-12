Matheus Cunha o Igor Thiago, chi è il 9 titolare del Brasile: Ancelotti senza fenomeni, un Ronaldo non c'è

Il problema è più generale e coinvolge i cambiamenti che da diversi anni hanno coinvolto il calcio brasiliano. Un movimento che da tempo non produce più numeri 9 di livello assoluto.

Richarlison ha guidato la Seleção nel 2022, con uno strepitoso goal in sforbiciata alla Corea del Sud alternato a prestazioni negative. Quattro anni prima, in Russia, aveva deluso Gabriel Jesus e Roberto Firmino non era riuscito a ripetere le prestazioni col Liverpool. E quattro anni prima ancora, in casa, era stato disastroso Fred.

Non c'è più un Ronaldo, insomma. Ma neppure un Romario, o un Adriano. Punti di riferimento offensivi, campioni, addirittura fenomeni e Palloni d'Oro. Altri tempi.

Oggi sono gli anni di Matheus Cunha e Igor Thiago. Saranno loro due, con Endrick in seconda fila, a giocarsi la 9 verde-amarela. Ed è con loro due che Ancelotti andrà a caccia del sesto titolo.