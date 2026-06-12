Matheus Cunha o Igor Thiago, chi è il 9 titolare del Brasile: Ancelotti senza fenomeni, un Ronaldo non c'è

Tocca al Brasile. E tocca a Carlo Ancelotti, che per la prima volta nella propria gloriosa e plurivincente carriera di allenatore avrà l'onore e il privilegio di sedersi in panchina a un Mondiale.
A mezzanotte la Seleção sfida il Marocco nella prima partita di un girone che comprende anche Scozia e Haiti. E lo farà senza fenomeni in attacco.
Attenzione: per "attacco" si intende il ruolo del centravanti puro. Il 9, per capirci. Quello che completerà il tridente con Vinicius Junior e Raphinha. Con tanto di prevedibile ballottaggio tra i due elementi in corsa.