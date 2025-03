Trauma cranico per Mateta durante Crystal Palace-Millwall di FA Cup: fuori in barella e con l'ossigeno, tra gli orrendi cori della tifoseria ospite.

Attimi di terrore al 'Selhurst Park' di Londra, sede dell'ottavo di finale di FA Cup tra Crystal Palace e Millwall.

Fiato sospeso per più di qualche minuto in avvio per le condizioni di Jean-Philippe Mateta, colpito duramente alla testa e costretto a abbandonare il campo con l'ausilio della barella e non solo.

Un'uscita accompagnata dal vergognoso sottofondo dei cori intonati dalla tifoseria del Millwall nei confronti dello sfortunato giocatore.