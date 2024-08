Marsiglia vs Reims

Seconda partita di Ligue 1 per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che affronterà in casa il Reims domenica alle 20:45.

Dopo la vittoria netta per 5-1 all'esordio contro il Brest, con Mason Greenwood subito protagonista con due goal realizzati, il Marsiglia di Roberto De Zerbi torna in campo nella seconda giornata. per affrontare il Reims

Sarà l'esordio casalingo al Vélodrome per il tecnico italiano che vorrà iniziare al meglio il percorso anche tra le mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su Marsiglia-Reims, data, orario e dove vederla in tv e streaming.