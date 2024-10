Marsiglia-Psg è la partita di Rabiot: da idolo a "traditore", una gara speciale per l'ex Juventus

Non sarà una partita come le altre per Rabiot: è cresciuto nel Psg, poi l'addio tra le polemiche e adesso con i rivali.

Il week end delle grandi sfide: Real Madrid-Barcellona in Spagna, Inter-Juventus in Italia e Marsiglia-Psg in Francia. Quest'ultimo un appuntamento sempre molto sentito dalle tifoserie vista la rivalità. E chi proverà emozioni particolari è sicuramente Adrien Rabiot, cresciuto nelle giovanili del Psg dove poi è esploso in prima squadra. Dopo anni a Torino con la maglia della Juve, il centrocampista è tornato in patria ma con il Marsiglia, alimentando ancora di più i sentimenti contrastanti dei tifosi parigini, che già non avevano apprezzato come aveva lasciato il club nel 2019. L'articolo prosegue qui sotto