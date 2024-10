Marsiglia-Angers dove vederla oggi: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta dell'ultimo turno di Ligue 1, la prima, il Marsiglia di De Zerbi ospita l'Angers: dove vedere la partita in tv stasera.

Primo stop stagionale per il Marsiglia di De Zerbi, comunque in piena lotta nelle posizioni di testa del campionato di Ligue 1. Dopo essere stato battuto a sorpresa dallo Strasburgo in trasferta, ora l'OM ospita l'Angers per il nuovo turno del torneo transalpino.

Fin qui sono arrivati tredici punti per il Marsiglia, in sei partite, con la gara contro l'Angers che rappresenta la settima dell'attuale Ligue 1.

Marsiglia-Angers apre la nuova giornata della Ligue 1 stasera: dopo la partita di stasera, la Ligue 1 continuerà tra sabato 5 e domenica 6 ottobre.