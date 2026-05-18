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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Marotta festeggia il primo Scudetto da Presidente: “Un sogno, Chivu punto di riferimento”

Inter
Serie A

Il Presidente dell’Inter ha affidato a una lettera il pensiero nel day-after della festa per il 21° Scudetto.

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“Un sogno che si avvera”. 

Così Beppe Marotta ha commentato il titolo conquistato dall’Inter. Nel day after della festa Scudetto, il Presidente nerazzurro ha affidato a una lettera ai tifosi il suo pensiero sul titolo, sottolineando l’importanza della figura di Chivu e citando anche i suoi predecessori, fra cui Moratti e Steven Zhang.

Un messaggio accorato, che chiude con la conferma della progettualità nerazzurra. 


  • IL MESSAGGIO DI MAROTTA

    Queste le parole di Beppe Marotta:

    “Questo è il mio primo Scudetto da Presidente. È la realizzazione di un sogno che porto con me da quando ero ragazzo, quando immaginavo un futuro nel calcio senza sapere se sarei riuscito a viverlo davvero. Farlo oggi, da Presidente dell'Inter, rende tutto ancora più speciale. Il primo pensiero va a chi mi ha preceduto. Presidenti che hanno scritto la storia di questo Club e che per me sono stati un riferimento. In questi giorni il ricordo va in modo particolare Fraizzoli, Pellegrini, Moratti, Giacinto Facchetti e Steven Zhang. Un grazie doveroso va a Oaktree Capital Management: con lungimiranza ci ha sempre fatto lavorare con la massima tranquillità, supportandoci in maniera silenziosa, trasmettendo il concetto fondamentale della delega. Questo Scudetto è della squadra. È di chi ogni giorno lavora sul campo, di chi ha costruito un gruppo unito e consapevole. È lo Scudetto di Cristian Chivu, che abbiamo scelto con convinzione per una qualità fondamentale: il coraggio. Chivu ha portato con se esperienza, personalità e senso di appartenenza. Ha saputo guidare il gruppo con equilibrio, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. E poi ci sono i tifosi. Sempre presenti, sempre al nostro fianco. Questo traguardo è anche loro, perché l'Inter vive nella passione e nell'orgoglio di chi la sostiene ogni giorno. Siamo l'Inter. Una storia che continua”.


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  • IL PRIMO SCUDETTO DA PRESIDENTE

    Marotta ha appena vinto il suo primo Scudetto da Presidente, ma ovviamente questo è solo l’ennesimo successo della carriera dirigenziale dell’ex Juventus e Sampdoria. Nel palmares di Marotta, infatti, si contano 8 campionati vinti con la Juventus (come Direttore Generale prima e Amministratore delegato dopo), e 3 con l’Inter, ci cui 2 da Amministratore Delegato dell'Area Sport.

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  • IL FUTURO DELL’INTER È CHIVU

    Nella lettera di Marotta, poi, importante anche il passaggio su Cristian Chivu. Il numero uno nerazzurro ha sottolineato la convinzione con cui era stato scelto l’ex difensore, andando poi a porre l’accento sul suo essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. 

  • I TROFEI DI MAROTTA

    Marotta ha conquistato un importante double, allungando a 23 il numero di trofei ottenuti da dirigente in carriera. Fra questi, come detto, ben 14 sono arrivati con la Juventus e 9, di cui 2 in quest'annata, con l’Inter. 

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