Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2026/2027, tenutosi presso il Teatro Regio di Parma. Il numero uno del club nerazzurro si è soffermato anche su alcune delle tematiche più calde del momento del calciomercato, che per i campioni d'Italia in carica si è già movimentato nei giorni scorsi.
Marotta conferma: "Palestra è sulla bocca di tutti, piace anche a noi ma l'operazione è in una fase preliminare"
AFFARE PALESTRA
“Palestra è un giocatore dell'Atalanta, un talento e sono contento per la nostra Nazionale, è sulla bocca di tutti. Abbinarlo a noi forse è un po' troppo forzato, nel senso che noi abbiamo un'uscita in quel ruolo simile al suo, con Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid, ma diciamo che ad oggi siamo ancora in una fase preliminare per poter andare a chiudere l'operazione. Palestra è un nominativo che farebbe piacere a tanti club europei tra cui noi.”, ha dichiarato da Parma Beppe Marotta. Il club nerazzurro, dopo essersi visto respingere la prima offerta all'Atalanta da 40 milioni di euro, ha incontrato a Milano l'agente del calciatore classe 2005 e prepara un rilancio nei prossimi giorni per guadagnare una pole position rispetto ai club di Premier League (tra cui anche il Manchester City) che sono sul ragazzo. L'Atalanta chiede una somma vicina ai 50 milioni di euro.
IL FUTURO DI STANKOVIC
Altro argomento del momento, anzi di giornata, è il ritorno alla base del figlio d'arte Aleksandar Stankovic che, dopo un'ottima stagione con la maglia del Club Brugge, è stato ricomprato dall'Inter per 23 milioni di euro. Queste le parole sul tema di Beppe Marotta: “Abbiamo fatto quest'operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Quindi era una ricompra vera e propria: l'abbiamo esercitata perché ha fatto un grande campionato e una grande stagione anche in Champions League. È un giocatore che era importante tutelare da un punto di vista patrimoniale. Quello che succederà da un punto di vista concettuale lo vedremo più avanti”.
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CHI SARA' IL PORTIERE
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha confermato che per la porta si ripartirà dallo spagnolo Josep Martinez che, salvo colpi di scena, sarà l'erede di Yann Sommer: Sì, sarà sicuro con noi dato che è un nostro portiere. Questa è competenza dell'allenatore. Rimarrà con noi sicuro.
FELICI PER CHIVU
Infine Marotta ha certificato con una brevissima battuta l'accordo raggiunto nelle scorse con l'allenatore Cristian Chivu per il prolungamento del contratto fino al 2028, con un importante adeguamento al rialzo dello stipendio: “Intanto lui aveva un contratto con noi fino al 2027 e abbiamo raggiunto l'accordo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca, dalla proprietà, da parte sua e da parte dei tifosi che ne hanno apprezzato qualità umane e professionali.”.
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