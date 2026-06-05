Marotta conferma: "Palestra è sulla bocca di tutti, piace anche a noi ma l'operazione è in una fase preliminare"

“Palestra è un giocatore dell'Atalanta, un talento e sono contento per la nostra Nazionale, è sulla bocca di tutti. Abbinarlo a noi forse è un po' troppo forzato, nel senso che noi abbiamo un'uscita in quel ruolo simile al suo, con Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid, ma diciamo che ad oggi siamo ancora in una fase preliminare per poter andare a chiudere l'operazione. Palestra è un nominativo che farebbe piacere a tanti club europei tra cui noi.”, ha dichiarato da Parma Beppe Marotta. Il club nerazzurro, dopo essersi visto respingere la prima offerta all'Atalanta da 40 milioni di euro, ha incontrato a Milano l'agente del calciatore classe 2005 e prepara un rilancio nei prossimi giorni per guadagnare una pole position rispetto ai club di Premier League (tra cui anche il Manchester City) che sono sul ragazzo. L'Atalanta chiede una somma vicina ai 50 milioni di euro.