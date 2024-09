Mario Rui fa causa al Napoli: chiesto il reintegro, interpellata l'AIC e diffidato il club di De Laurentiis

Il terzino portoghese, fuori dai piani di Conte, si sta allenando a parte: diffida inviata al Napoli e possibile rottura con il suo agente.

La vicenda tra Mario Rui e il Napoli si sta trasformando in un caso sempre più complesso.

Il difensore portoghese ha recentemente chiesto il reintegro nella rosa della squadra partenopea, e per sostenere la sua posizione ha coinvolto l'Associazione Italiana Calciatori (AIC).

La situazione è delicata, con implicazioni sia per il club che per il giocatore, finito ai margini del progetto dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

In estate, l’ex Empoli ha rifiutato tutte le proposte recapitate al Napoli, che lo aveva invitato a cercarsi una nuova sistemazione, e al suo agente Mario Giuffredi, con cui ora sta nascendo una diatriba proprio sulla questione della diffida al club partenopeo.