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Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Maresca ha firmato un triennale per sostituire Guardiola al Manchester City: ufficialità in arrivo

E. Maresca
P. Guardiola
Manchester City
Premier League
Chelsea

Secondo le indiscrezioni, l’ex allenatore del Chelsea Enzo Maresca avrebbe firmato un contratto triennale per sostituire Pep Guardiola al Manchester City. Il club di Premier League è intervenuto prontamente dopo l’addio di Guardiola, garantendo stabilità all’Etihad Stadium in attesa dell’annuncio ufficiale.

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  • RAPIDA SUCCESSIONE

    I vertici del City hanno chiuso la ricerca dell’allenatore dopo l’addio estivo di Guardiola.

    Secondo Fabrizio Romano, Maresca ha firmato un contratto triennale per guidare l’Etihad. Già vice di Guardiola, poi al Leicester City e al Chelsea, l’allenatore italiano è stato subito scelto come successore.


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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL CONSIGLIO DI PEP

    Guardiola lascia a Manchester un'eredità monumentale: 20 trofei in dieci anni, chiusi con una doppietta in coppa nazionale. Prima di andare via, il tecnico catalano consiglia al successore di restare fedele a sé stesso.

    Guardiola ha dichiarato: "Quando il club mi dirà chi è, lo chiamerò e gli dirò: 'Sii te stesso, il club ti sosterrà sempre. Qui sarai protetto più che in qualsiasi altro club. Segui le tue idee, lavora sodo e andrà tutto bene'".

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  • RINNOVARE LA ROSA

    Maresca eredita una rosa solida, già rinnovata negli ultimi 18 mesi.

    Negli ultimi 18 mesi del mandato di Guardiola, i dirigenti dell’Etihad hanno ingaggiato giovani di alto livello come Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Antoine Semenyo. Il nuovo allenatore guiderà subito la strategia di reclutamento estiva, mentre il City punta a riconquistare il titolo di massima serie dopo il secondo posto nella stagione 2025-26.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL MERCATO ESTIVO

    Maresca deve agire in fretta nel calciomercato estivo per migliorare la rosa che ha ereditato.

    Il primo obiettivo è Elliot Anderson del Nottingham Forest, utile per rinforzare il centrocampo prima del ritiro. Il tecnico dovrà gestire la pressione e imporre la sua filosofia di gioco basata sul possesso palla, in vista di una stagione intensa su più fronti.

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