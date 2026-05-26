Maresca ha firmato un triennale per sostituire Guardiola al Manchester City: ufficialità in arrivo

Guardiola lascia a Manchester un'eredità monumentale: 20 trofei in dieci anni, chiusi con una doppietta in coppa nazionale. Prima di andare via, il tecnico catalano consiglia al successore di restare fedele a sé stesso.

Guardiola ha dichiarato: "Quando il club mi dirà chi è, lo chiamerò e gli dirò: 'Sii te stesso, il club ti sosterrà sempre. Qui sarai protetto più che in qualsiasi altro club. Segui le tue idee, lavora sodo e andrà tutto bene'".