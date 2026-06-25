Perché il Chelsea ha soffiato Marco Palestra all’Inter: un terzino da 55 milioni di euro, i motivi del rilancio decisivo

Dopo essere stato accostato ad Arsenal e Manchester City, si dava per scontato che Palestra quest’estate sarebbe andato all’Inter, campione d’Italia e squadra per cui ha giocato e che, pare, tifava da ragazzo. Il Chelsea però ha agito in fretta, offrendo una cifra e condizioni contrattuali nettamente superiori a quelle nerazzurre.

Con Alonso già decisivo come nuovo manager, i Blues hanno chiuso l’accordo con l’Atalanta in 24 ore, soffiando il difensore all’Inter.

Il pacchetto da 55 milioni di euro è puro profitto per La Dea, che aveva già deciso di monetizzare il prodotto del vivaio invece di reintegrarlo in squadra dopo il prestito.

Palestra è ora diretto a Stamford Bridge invece che a San Siro, e Angelozzi è certo che avrà successo in Inghilterra: «Ero convinto che sarebbe andato in Premier League, hanno seguito Marco e hanno visto che è un giocatore adatto al campionato inglese. L’unica squadra in Italia che avrebbe potuto ingaggiarlo era l’Inter, ma evidentemente a un certo punto sono stati superati nell’offerta».

Alla domanda se il giocatore avrà successo, ha aggiunto: «Assolutamente sì. È un campione nel suo ruolo».