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Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

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Perché il Chelsea ha soffiato Marco Palestra all’Inter: un terzino da 55 milioni di euro, i motivi del rilancio decisivo

Analysis
Chelsea
M. Palestra
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Serie A
Storie

Età, margini di miglioramenti, fisico e qualità: ecco cosa ha spinto il Chelsea ad alzare l'offerta per soffiare Palestra all'Inter, i Blues lo pagheranno quasi 60 milioni di euro.

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Un’altra estate, un altro colpo del Chelsea su una giovane promessa. Ma questa volta è diverso: i Blues hanno soffiato all’Inter il talento dell’Atalanta Marco Palestra, primo acquisto dell’era Xabi Alonso per 55 milioni di euro.

Terzino versatile e aggressivo, eletto “Miglior difensore della Serie A” dopo una stagione brillante in prestito al Cagliari, il ventunenne sembrava destinato a San Siro, ma il Chelsea ha agito in fretta e ha chiuso l’accordo.

Alonso ha dato il via libera al trasferimento: il giovane difensore si adatta sia alla difesa a tre sia a quella a quattro, giocando su entrambe le fasce come terzino o esterno.

Perché il Chelsea è intervenuto con tanta rapidità, soffiando il colpo all’Inter e investendo ingenti risorse su un giocatore con poca esperienza da titolare? GOAL te lo spiega.

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Dove tutto è iniziato

    Nato a Buccinasco, alle porte di Milano, nel marzo 2005, Palestra inizia a cinque anni con l’Assago.

    Quattro anni dopo passa all’Inter, ma resta solo un anno: l’Atalanta, impressionata dalle sue prestazioni, lo ingaggia a 10 anni e da allora lui rimane in bergamasca.

    Diventato terzino destro quasi per caso, dopo aver impressionato in quel ruolo come riserva Under 17 nel 2021-22, ha mantenuto la posizione e mostrato grande versatilità.

    A 17 anni, nella stagione 2022-23, è stato promosso in Under 19 dove ha fornito 10 assist, guadagnandosi poi il salto nella neonata Under 23 in Serie C per il 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    La grande occasione

    Nel finale di stagione 2022-23 Gasperini lo convoca in prima squadra per la Serie A, ma Palestra non esordisce. Il debutto arriva il 7 dicembre 2023 in Europa League contro il Rakow: sei minuti in campo a 18 anni. Resta poi con l’Under 23 per continuare a crescere.

    Promosso in prima squadra per il 2024-25, gioca le prime tre partite ma poi resta in panchina e un infortunio al bicipite femorale gli impedisce di scendere in campo nella seconda parte della stagione.

    Il prestito al Cagliari, definito a fine mercato estivo 2025, si rivelò decisivo: lì Palestra poté finalmente brillare. Da allora non si è più voltato indietro, grazie a un’ascesa fulminea in Sardegna.

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  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Come va?

    Titolare fin dall’inizio, Palestra si è distinto come terzino offensivo del Cagliari, attirando l’attenzione nonostante la squadra abbia lottato fino all’ultimo per evitare la retrocessione.

    Ha giocato come terzino destro, ala destra e terzino sinistro, fornendo quattro assist nella stagione 2025-26. A gennaio, contro la Fiorentina, ha servito l’assist per l’1-0 e poi ha segnato il 2-1 finale.

    A marzo ha esordito in Nazionale maggiore negli spareggi mondiali, incluso l’ultimo match perso con la Bosnia-Erzegovina.

    Le sue prestazioni, soprattutto in fase offensiva, gli sono valse il premio come “Miglior difensore dell’anno” della Serie A e l’interesse di Inter e Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    I punti di forza principali

    Nonostante sia principalmente un difensore, Palestra è abile palla al piede e, grazie alla sua statura slanciata (185 cm), copre grandi distanze con rapidità, qualità ideale per un terzino.

    Nella scorsa Serie A si è collocato al 100° percentile per dribbling tentati (3,11), ne ha riusciti 1,58 ogni 90 minuti; solo Kenan Yildiz della Juventus, ala pura, ne ha completati più di lui (70). Quando arriva sul fondo, crossa con precisione.

    È inoltre ambidestro, qualità che ne aumenta la versatilità e lo rende prezioso per il Chelsea, dove potrebbe ricoprire più ruoli in un sistema tattico fluido.

    Con il passaggio a Stamford Bridge ormai certo, il ds del Cagliari Guido Angelozzi lo elogia: «Lo conosco dai tempi delle giovanili. Ha tutto: fisico, forza, velocità, dribbling. È un giocatore completo.

    È un ragazzo fantastico, vive per il calcio e ha una famiglia che lo sostiene. Ha tutte le carte in regola per una grande carriera».

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  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    C'è margine di miglioramento

    Come avrete intuito, Palestra non considera sempre prioritaria la fase difensiva, pur essendo un terzino. Ha faticato nei duelli aerei e talvolta la sua concentrazione è stata criticata. Dovrà inoltre adattarsi alle esigenze fisiche del calcio inglese, ma sembra avere le qualità per riuscirci.

    In fase offensiva deve migliorare la freddezza, il tiro e la finalizzazione per diventare un terzino completo, al livello di Reece James nel suo periodo migliore.

    A 21 anni è normale che sia ancora un po’ grezzo, ma il Chelsea confida che il tempo perfezionerà soprattutto la sua fase difensiva.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    E adesso?

    Dopo essere stato accostato ad Arsenal e Manchester City, si dava per scontato che Palestra quest’estate sarebbe andato all’Inter, campione d’Italia e squadra per cui ha giocato e che, pare, tifava da ragazzo. Il Chelsea però ha agito in fretta, offrendo una cifra e condizioni contrattuali nettamente superiori a quelle nerazzurre.

    Con Alonso già decisivo come nuovo manager, i Blues hanno chiuso l’accordo con l’Atalanta in 24 ore, soffiando il difensore all’Inter.

    Il pacchetto da 55 milioni di euro è puro profitto per La Dea, che aveva già deciso di monetizzare il prodotto del vivaio invece di reintegrarlo in squadra dopo il prestito.

    Palestra è ora diretto a Stamford Bridge invece che a San Siro, e Angelozzi è certo che avrà successo in Inghilterra: «Ero convinto che sarebbe andato in Premier League, hanno seguito Marco e hanno visto che è un giocatore adatto al campionato inglese. L’unica squadra in Italia che avrebbe potuto ingaggiarlo era l’Inter, ma evidentemente a un certo punto sono stati superati nell’offerta».

    Alla domanda se il giocatore avrà successo, ha aggiunto: «Assolutamente sì. È un campione nel suo ruolo».

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