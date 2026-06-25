Perché il Chelsea ha soffiato Marco Palestra all’Inter: un terzino da 55 milioni di euro, i motivi del rilancio decisivo

Un’altra estate, un altro colpo del Chelsea su una giovane promessa. Ma questa volta è diverso: i Blues hanno soffiato all’Inter il talento dell’Atalanta Marco Palestra, primo acquisto dell’era Xabi Alonso per 55 milioni di euro.
Terzino versatile e aggressivo, eletto “Miglior difensore della Serie A” dopo una stagione brillante in prestito al Cagliari, il ventunenne sembrava destinato a San Siro, ma il Chelsea ha agito in fretta e ha chiuso l’accordo.
Alonso ha dato il via libera al trasferimento: il giovane difensore si adatta sia alla difesa a tre sia a quella a quattro, giocando su entrambe le fasce come terzino o esterno.
Perché il Chelsea è intervenuto con tanta rapidità, soffiando il colpo all’Inter e investendo ingenti risorse su un giocatore con poca esperienza da titolare? GOAL te lo spiega.