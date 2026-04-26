Mandragora arrabbiato al momento del cambio: Vanoli va a riprenderlo per l'immediato chiarimento

Serviva una vittoria alla Fiorentina per chiudere, probabilmente in maniera definitiva, il discorso salvezza, contro il Sassuolo è arrivato però un pareggio interno a reti bianche che comunque le ha consentito di portarsi ad un soffio da quello che da qualche mese è diventato il suo vero obiettivo stagionale.

Tra i protagonisti della sfida che si è giocata al Franchi, anche Rolando Mandragora che tuttavia, essendo stato autore di una prestazione non propriamente indimenticabile, si è fatto notare più al momento della sua uscita dal campo, piuttosto che per quello che aveva fatto nei 67' precedenti.

Il centrocampista viola non ha preso bene la sostituzione, tanto che si è reso necessario un immediato chiarimento con Vanoli.