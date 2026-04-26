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Rolando Mandragora FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Mandragora arrabbiato al momento del cambio: Vanoli va a riprenderlo per l'immediato chiarimento

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Fiorentina vs Sassuolo
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Rolando Mandragora non ha preso bene la sostituzione nel corso di Fiorentina-Sassuolo: Vanoli lo è andato subito a riprendere per spiegare la sua decisione.

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Serviva una vittoria alla Fiorentina per chiudere, probabilmente in maniera definitiva, il discorso salvezza, contro il Sassuolo è arrivato però un pareggio interno a reti bianche che comunque le ha consentito di portarsi ad un soffio da quello che da qualche mese è diventato il suo vero obiettivo stagionale.

Tra i protagonisti della sfida che si è giocata al Franchi, anche Rolando Mandragora che tuttavia, essendo stato autore di una prestazione non propriamente indimenticabile, si è fatto notare più al momento della sua uscita dal campo, piuttosto che per quello che aveva fatto nei 67' precedenti.

Il centrocampista viola non ha preso bene la sostituzione, tanto che si è reso necessario un immediato chiarimento con Vanoli.

  • LA SOSTITUZIONE AL 67'

    In realtà, in un primo momento, sembrava che a dover lasciare il campo tra i centrocampisti viola, per far posto a Fabbian, dovesse essere Fagioli.

    Anche lo speaker del Franchi aveva già annunciato questo cambio, ma evidentemente si è venuto a creare un piccolo cortocircuito sulla panchina gigliata.

    In un secondo momento è infatti stato richiamato Mandragora, con Fagioli che viceversa è rimasto in campo fino al triplice fischio finale, risultando anche tra i migliori dei suoi.

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  • LA REAZIONE DI MANDRAGORA

    Dopo aver visto il numero della sua maglia sul tabellone luminoso, Mandragora non è riuscito a nascondere la sua delusione.

    Mentre lasciava il campo si è infatti lasciato andare ad un sorriso ironico, prima di dare il cinque (con discreta forza) al compagno di squadra che stava subentrando al suo posto.

    Mandragora si è poi diretto verso la panchina senza salutare Vanoli.

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  • IL CHIARIMENTO CON VANOLI

    Dopo aver evitato il suo allenatore, Mandragora, poco prima di prendere posto in panchina, è stato ripreso proprio da Vanoli.

    Il tecnico gigliato lo ha afferrato per le spalle e lo ha portato a sé per rivolgergli alcune parole e spiegare la propria decisione.

    Mandragora si è poi andato a sedere senza dare il cinque agli altri compagni in panchina.


  • MANDRAGORA ERA AMMONITO

    Quello che si è venuto a creare è stato un momento di leggera tensione, anche se poi tutto si è risolto in tempi abbastanza brevi.

    Alla base della decisione di Vanoli di sostituire Mandragora, probabilmente anche il fatto che lo stesso centrocampista fosse stato ammonito pochi minuti prima.

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