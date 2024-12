Manchester United da profondo rosso, Bruno Fernandes pure: 2 espulsioni in carriera fino a settembre, ora 3 in 3 mesi

Il portoghese è stato allontanato dal campo durante la gara persa contro il Wolverhampton: è la terza volta in un avvio di stagione complicatissimo.

Nella nebbiolina che ha avvolto il Molineux, nel tardo pomeriggio di Santo Stefano, un colore è emerso in maniera più visibile degli altri: il rosso. E non era quello della maglia del Manchester United.

Non perché la squadra di Ruben Amorim abbia giocato con la divisa bianca da trasferta. O meglio, non solo per quello. Quanto perché il rosso è il colore del cartellino che Bruno Fernandes si è visto sventolare davanti al volto durante la partita contro il Wolverhampton, poi persa per 2-0.

E qui qualcuno dirà: ma Bruno Fernandes è stato espulso di nuovo? Sì, è stato espulso di nuovo. Il che, ormai, sta iniziando quasi a diventare un'abitudine.