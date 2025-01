Manchester City-West Ham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Manchester City sfida il West Ham nel 20° turno di Premier League: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Salutato un 2024 che, nella sua parte finale si è rivelato molto più complicato di quanto chiunque potesse prevedere, il Manchester City riparte nel 2025 con la volontà non solo di ritrovare la propria identità, ma anche di recuperare il tanto terreno perso in Premier League rispetto alle prime della classe.

I Citizens, che si sono riscoperti a -14 dal Liverpool capolista (i Reds hanno una partita in meno), aprono il nuovo anno affrontando un’altra compagine che è reduce da un momento complicato: il West Ham.

Gli uomini di Guardiola, nella loro ultima uscita, sono tornati al successo imponendosi per 2-0 sul campo del Leicester e puntano a mettere in cascina quei punti che vorrebbero dire continuità ed anche restare nella scia delle squadre che attualmente lottano per una qualificazione alla prossima Champions League, mentre gli Hammers sono reduci dal pesantissimo 5-0 interno patito contro il Liverpool e devono accelerare per tornare a sperare nell’Europa.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-West Ham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.