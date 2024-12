Manchester City nel baratro, rischia di non giocare la Champions? La situazione in classifica

Non c'è fine alla crisi del Manchester City, che perde anche contro l'Aston Villa e scende sempre di più in classifica.

Il Manchester City non sa più vincere ma neanche pareggiare. La squadra di Pep Guardiola cade anche a Birmingham con l'Aston Villa e prosegue il momento di crisi assoluta che va avanti da ormai quasi due mesi.

Con questo ennesimo risultato negativo, i Campioni d'Inghilterra si trovano sempre più indietro in classifica, lontanissimi dalla vetta ma con un rischio ancora più grosso, ovvero non qualificarsi neanche in Champions League.

Guardiola può davvero passare dalla vittoria del campionato a non entrare tra le prime quattro? Ecco la situazione in classifica del City, che per rendimento è una delle peggiori squadre di tutta Europa da novembre.