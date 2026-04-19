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Arsenal Manchester CityGetty Images
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Manchester City-Arsenal LIVE! Tabellino e aggiornamenti del big match di Premier

Premier League
Manchester City vs Arsenal
Manchester City
Arsenal

La partita più attesa della stagione è arrivata, il Manchester City prova ad avvicinarsi all'Arsenal, attualmente a +6 ma con una partita in più rispetto alla squadra di Guardiola.

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  • CITY-ARSENAL 0-0, SI PARTE

    Comincia la partita tra Manchester City e Arsenal.

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  • LA CLASSIFICA DI PREMIER

    Il Manchester City arriva al big match contro l'Arsenal con sei punti di distacco, ma con una gara da recuperare.

    Qualora i Gunners dovessero riuscire a conquistare i tre punti, il discorso titolo sarebbe praticamente chiuso, mentre una vittoria della squadra di Guardiola potrebbe portare all'eventuale aggancio in classifica una volta che verrà recuperata la gara mancante.

    1. Arsenal, 70 punti (una partita in più)

    2. Manchester City, 64 punti

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  • CITY-ARSENAL, LE FORMAZIONI UFFICIALI

    Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

    Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Odegaard, Madueke; Havertz

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