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Manchester City-Arsenal LIVE! Tabellino e aggiornamenti del big match di Premier
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CITY-ARSENAL 0-0, SI PARTE
Comincia la partita tra Manchester City e Arsenal.
LA CLASSIFICA DI PREMIER
Il Manchester City arriva al big match contro l'Arsenal con sei punti di distacco, ma con una gara da recuperare.
Qualora i Gunners dovessero riuscire a conquistare i tre punti, il discorso titolo sarebbe praticamente chiuso, mentre una vittoria della squadra di Guardiola potrebbe portare all'eventuale aggancio in classifica una volta che verrà recuperata la gara mancante.
1. Arsenal, 70 punti (una partita in più)
2. Manchester City, 64 punti
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CITY-ARSENAL, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Odegaard, Madueke; Havertz