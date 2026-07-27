Malagò, Maldini, Leonardo, Pirlo e due settimane di caos: una brutta figura Nazionale da cui non si salva nessuno

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
L'Italia del calcio è di nuovo al punto di partenza.
Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC ormai da più di un mese, aveva scelto Maldini e Leonardo. Ma sedici giorni dopo entrambi si sono dimessi.
In mezzo un caso politico per la scelta del nuovo Ct, con Pirlo accusato di posizione vicine alla Russia a causa di un contratto come Global Ambassador della società di scommesse Fonbet.
Da qui la decisione di Malagò, che ha bloccato la nomina di Pirlo sconfessando di fatto coloro a cui lui stesso aveva delegato la scelta del Ct. Una sconfitta per tutti, insomma. Anzi "una brutta figura" per dirla come il Ministro dello Sport, Abodi.