Malagò, Maldini, Leonardo, Pirlo e due settimane di caos: una brutta figura Nazionale da cui non si salva nessuno

Il secondo e più grave errore però è stato puntare tutto su Andrea Pirlo.

A parte il caso scoppiato sul suo ruolo di Global Ambassador di una società di scommesse (cosa espressamente vietata ai tesserati in Italia) e per di più russa, il profilo non era quello adatto al ruolo di Ct per una Nazionale che ha bisogno di certezze.

Pirlo è stato uno dei più grandi giocatori italiani di sempre. Ha vinto da protagonista un Mondiale con la maglia azzurra nel 2006, certo. Ma la sua carriera da allenatore è troppo breve e con risultati non all'altezza di un ruolo così impegnativo.

Specie considerando che liberi sul mercato ci sono tecnici con maggiore esperienza e un palmares decisamente più ricco. E allora sorge spontanea la domanda: perché impuntarsi sui no a Mancini o soprattutto Conte?

La risposta la conoscono solo Maldini e Leonardo, che piuttosto che tornare indietro su Pirlo hanno preferito rimettere il mandato dopo appena sedici giorni.