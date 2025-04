Maignan è tornato in gruppo, recuperato per Milan-Atalanta: titolare o andrà in panchina?

Buone notizie per il Milan, il portiere francese è tornato a disposizione dopo il trauma cranico subito contro l'Udinese.

Doppio grande impegno per il Milan in pochi giorni che sfiderà prima l'Atalanta in campionato nel posticipo di domenica e poi avrà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

In 180 minuti i rossoneri si giocano molte chance di sperare ancora in un posto in Europa e soprattutto un posto in finale di Coppa Italia, che è il grande obiettivo in questo finale di stagione.

Sergio Conceicao potrà contare su Mike Maignan; dall'allenamento dei rossoneri sono arrivi aggiornamenti importanti sulle condizioni del portiere. Potrà scendere in campo già contro l'Atalanta? Cosa filtra sulla presenza di Maignan.