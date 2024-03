Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4, cronaca, tabellino e voti: errori e spettacolo, Barak vale il successo all'ultimo secondo

Sette goal tra Maccabi Haifa e Fiorentina, con Barak, Nzola, Beltran e Mandragora in rete. Nel secondo tempo espulso Show tra i padroni di casa.

Dopo il successo in Ungheria la Fiorentina si giocherà al Franchi la qualificazione ai quarti di Conference League dopo un match d'andata in bilico fino all'ultimo e pregno di emozioni. Finisce 4-3 il match tra Viola e Maccabi Haifa in quel di Budapest, campo neutro scelto in virtù della situazione politica in Israele.

Un sali e scendi continuo per la Fiorentina, andata in vantaggio ma per due volte sotto nel punteggio davanti ad un Macabi Haifa deciso ad approfittare di ogni disattenzione degli ospiti. Disattenzioni viola nette e che hanno portato a tre goal per il team di Dego, pronto a giocarsi le sue chances a Firenze il prossimo giovedì.

Alla fine, però, la Fiorentina è riuscita a ribaltare completamente il 3-2 subito al 67': dopo il pareggio di Mandragora il rosso subito da Show ha portato i viola a premere fino all'ultimo secondo, in cui Barak ha trovato il goal che permette al team toscano di avere un grande vantaggio in vista del ritorno.