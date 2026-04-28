Ma quando torna Vardy dall'infortunio? Come sta l'attaccante della Cremonese, le ultime sul rientro e le parole di Giampaolo

Lo stesso Giampaolo è stato interpellato da Sky sulle condizioni di Vardy venerdì scorso, al termine della gara persa nettamente in casa del Napoli. E ha indicato proprio in questa settimana quella possibile per il suo rientro in gruppo.

"Che sia un giocatore importante lo sappiamo. Vediamo in settimana. Fino a ieri è stato fuori dagli allenamenti della squadra, ha seguito un programma differenziato. Vediamo, valuteremo di giorno in giorno. È fuor di dubbio che resta un giocatore importante", ha detto l'ex allenatore del Milan.

I primi due giorni della settimana se ne sono andati, ma di Vardy ancora non c'è stata traccia: né lunedì né martedì si è rivisto in gruppo.