Ma quando torna Vardy dall'infortunio? Come sta l'attaccante della Cremonese, le ultime sul rientro e le parole di Giampaolo

Lo 0-4 contro il Napoli ha lasciato un'arrendevole Cremonese al terzultimo posto da sola, anche se il pari del Lecce a Verona ha se non altro limitato i danni. E in casa grigiorossa ci si interroga pure su Jamie Vardy.
L'ex attaccante del Leicester, grande protagonista nei suoi primi mesi in Serie A, ha visto il proprio rendimento calare di concerto con quello della squadra. E ormai dall'inizio del mese è ai box a causa di un infortunio muscolare che non ha quasi mai consentito a Marco Giampaolo di contare su di lui dal momento dell'arrivo a Cremona.
Ma come sta Vardy? E quando può tornare in campo dall'infortunio rimediato a marzo? Le ultime sulle condizioni dell'inglese.