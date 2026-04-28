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Vardy CremoneseGetty Images
Stefano Silvestri

Ma quando torna Vardy dall'infortunio? Come sta l'attaccante della Cremonese, le ultime sul rientro e le parole di Giampaolo

Fantacalcio
Cremonese
Serie A
J. Vardy

L'inglese si è visto in campo per l'ultima volta il 21 marzo, nel 2-0 di Parma, prima di fermarsi a causa di un problema muscolare alla vigilia di Pasqua: quando può rivedersi in campo.

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Lo 0-4 contro il Napoli ha lasciato un'arrendevole Cremonese al terzultimo posto da sola, anche se il pari del Lecce a Verona ha se non altro limitato i danni. E in casa grigiorossa ci si interroga pure su Jamie Vardy.

L'ex attaccante del Leicester, grande protagonista nei suoi primi mesi in Serie A, ha visto il proprio rendimento calare di concerto con quello della squadra. E ormai dall'inizio del mese è ai box a causa di un infortunio muscolare che non ha quasi mai consentito a Marco Giampaolo di contare su di lui dal momento dell'arrivo a Cremona.

Ma come sta Vardy? E quando può tornare in campo dall'infortunio rimediato a marzo? Le ultime sulle condizioni dell'inglese.

  • L'INFORTUNIO DI VARDY

    Vardy ha disputato l'ultima partita sabato 21 marzo, nell'anticipo vinto per 2-0 dalla Cremonese in casa del Parma. Il 4 marzo, alla vigilia della sfida casalinga contro il Bologna giocata a Pasqua e persa 2-1, il club grigiorosso ha invece annunciato lo stop per infortunio del proprio centravanti.

    "Nelle scorse ore Jamie Vardy è stato sottoposto ad esami strumentali per un risentimento muscolare che sarà rivalutato nei prossimi giorni".

    Da quel momento Vardy non è più tornato in campo, saltando le ultime quattro partite di campionato della Cremonese: l'ultima di queste, quella persa malamente in casa del Napoli.

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  • COME STA VARDY

    Da quando si è dovuto fermare a ridosso di Cremonese-Bologna, Vardy non è ancora rientrato in gruppo. Dunque non è ancora tornato ad allenarsi assieme ai compagni e agli ordini di Giampaolo, che continua ad aspettarlo.

    Inizialmente il rientro dell'ex giocatore del Leicester era stato stimato per la fine di aprile, ma così non sarà.

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  • LE PAROLE DI GIAMPAOLO

    Lo stesso Giampaolo è stato interpellato da Sky sulle condizioni di Vardy venerdì scorso, al termine della gara persa nettamente in casa del Napoli. E ha indicato proprio in questa settimana quella possibile per il suo rientro in gruppo.

    "Che sia un giocatore importante lo sappiamo. Vediamo in settimana. Fino a ieri è stato fuori dagli allenamenti della squadra, ha seguito un programma differenziato. Vediamo, valuteremo di giorno in giorno. È fuor di dubbio che resta un giocatore importante", ha detto l'ex allenatore del Milan.

    I primi due giorni della settimana se ne sono andati, ma di Vardy ancora non c'è stata traccia: né lunedì né martedì si è rivisto in gruppo.

  • VARDY GIOCA CREMONESE-LAZIO?

    La speranza della Cremonese è quella di riavere a disposizione Vardy per le ultime partite di campionato. Magari già per il posticipo contro la Lazio di lunedì 4 maggio, altra partita delicatissima in chiave salvezza. Ma è uno scenario che a oggi è piuttosto flebile, e che potrebbe diventare più concreto - anche solo con l'inglese inizialmente in panchina - in caso di rientro in gruppo nei prossimi giorni.

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