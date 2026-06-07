Ma Chiesa servirebbe alla Juventus? Tra nostalgia e minestra riscaldata, perché un ritorno avrebbe poco senso

Federico Chiesa e la Juventus sono due anime che sembravano poter viaggiare mano nella mano per tutta la vita. E che, a un certo punto, qualcuno ha deciso di dividere.
Però certi amori eccetera eccetera. Come spesso accade nella vita, come spesso accade anche nel calcio.
Chiesa non ha dimenticato la Juventus. E neppure la Juventus pare aver dimenticato Chiesa: a gennaio ha provato a riprenderselo, il Liverpool ha chiuso la porta e non se n'è fatto nulla.
E se l'amore di cui sopra rinascesse in queste settimane, senza essere per forza uno di quegli amori estivi che nascono e muoiono nello spazio di un attimo? Tradotto: e se Chiesa tornasse davvero alla Juventus?