Ma Chiesa servirebbe alla Juventus? Tra nostalgia e minestra riscaldata, perché un ritorno avrebbe poco senso

Chiesa si è confessato senza troppi peli sulla lingua in un'intervista uscita sabato sulla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di diversi temi, ha ammesso che il pensiero di lasciare il Liverpool per giocare di più c'è. Così come quello di tornare alla Juventus.

"Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è un’altra: non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto: “Fede, non ci servi: trovati una squadra”. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5 al mondo come il Liverpool. Però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò".