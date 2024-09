Lutto nel calcio: è morto l'ex allenatore Gaetano Salvemini

L'ex tecnico, che ha scritto pagine di storia di Empoli e Bari, è scomparso all'età di 82 anni: la sua ultima esperienza al Monza nel 2001.

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all'età di 82 anni Gaetano Salvemini, ex allenatore che ha scritto pagine indimenticabili nella storia di diverse squadre italiane, in particolare dell'Empoli.

La sua carriera è ricordata soprattutto per il legame speciale con l'Empoli, club che ha condotto nella sua prima storica stagione in Serie A durante il campionato 1986/87.

Questo traguardo ha cementato la sua reputazione come una vera bandiera per la società toscana e i suoi tifosi, che non dimenticheranno mai l'uomo che ha scritto una delle pagine più gloriose del club.

Ma l'esperienza di Salvemini non si è limitata all'Empoli: nel corso della sua carriera ha allenato diverse squadre importanti nel calcio italiano, contribuendo a numerosi successi e promozioni.