Lutto per Carlos Salcedo: sorella assassinata in un tentativo di rapina

Paola Salcedo è stata assassinata all'esterno di un circo in Messico: era la sorella di Carlos, difensore del Cruz Azul.

Terribile lutto per Carlos Salcedo, difensore in forza al Cruz Azul e con all'attivo 48 presenze nella nazionale messicana: la Procura Generale dello Stato del Messico ha confermato la morte della sorella Paola.

La ragazza di 29 anni, modella e presentatrice del programma 'Líderes del Baño', secondo le prime ipotesi degli inquirenti sarebbe stata assassinata durante un tentativo di rapina.

La donna, come riportato dal giornalista Carlos Jimenez, è arrivata viva in ospedale, ma le gravi condizioni in cui versava l'hanno condotta alla morte.