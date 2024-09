Luna Rossa oggi in tv: dove vedere la finale della Louis Vitton Cup 2024 anche gratis e in streaming

Luna Rossa tenta l'accesso all'America's Cup 2024: dove vedere in diretta tv e streaming in chiaro la sfida con Ineos Team UK.

Dopo il primo e il secondo round della finale andato in scena il 26 settembre, Luna Rossa torna nelle acque di Barcellona per sfidare Ineos Team nella seconda parte dell'ultimo atto della Louis Vitton Cup 2024.

Battuta American Magic in semifinale, Luna Rossa sfida ora l'equipaggio britannico di Ineos Team nel tentativo di conquistare l'accesso all'America's Cup, la più importante sfida di vela che ha visto il team italiano sconfitto nel 2021.

Luna Rossa sfiderà eventualmente come tre anni fa Emirates Team New Zealand, attualmente a quattro trionfi nel torneo, di cui l'ultimo proprio in patria.