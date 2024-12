Lukaku fischiato al momento del cambio, i tifosi del Napoli reagiscono duramente al Maradona

SSC Napoli vs Lazio

Altra partita difficile per il belga, che tocca pochissimi palloni e rimane a una manciata di reti in questo avvio di campionato.

Dopo essere stata eliminato dalla Coppa Italia, il Napoli perde nuovamente contro la Lazio, stavolta in campionato e al Maradona. Pesante battuta d'arresto per i partenopei, che permette all'Atalanta di prendersi la vetta solitaria e alle inseguitrici di avvicinarsi al team Conte, oramai distante un solo punto.

Gara difficile quella del Maradona, con il Napoli che rimane a 34 punti dopo essere stato colpito nuovamente dalla Lazio di Baroni. Isaksen decide una delle partite più importanti di questi primi mesi, ma anche più difficili ed equilibrate.

Una partita in cui l'attacco del Napoli non ha certo brillato, tanto che al momento del cambio Romelu Lukaku non è stato risparmiato dai suoi tifosi: sonori fischi all'indirizzo del belga al momento della sostituzione al 90', decisa da Conte dopo una nuova prova incolore da parte dell'ex Roma.