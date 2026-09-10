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Lukaku FenerbahçeGetty Images
Stefano Silvestri

Lukaku è in panchina? Perché non gioca titolare Fenerbahçe-Roma: l'esclusione non sorprende

Champions League
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma

L'ex attaccante del Napoli, che ha giocato in giallorosso nella stagione 2023/2024, non è stato inserito da Kartal nell'undici di partenza dell'esordio in Champions League. Come da previsioni.

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Romelu Lukaku non c'è. Il nome dell'ex attaccante del Napoli, ed ex pure della Roma, non compare nella formazione titolare del Fenerbahçe per la gara delle 18.45 contro i giallorossi.

I 22 che scenderanno in campo a Istanbul nella partita d'esordio della League Phase di Champions League sono stati annunciati un'ora e passa prima dell'inizio dell'incontro. Senza che, appunto, il belga vi faccia parte.

Perché dunque Lukaku non gioca Fenerbahçe-Roma? La motivazione dell'esclusione da parte di Ismail Kartal, il suo allenatore. Esclusione che, in realtà, è tutt'altro che sorprendente.


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  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FENERBAHÇE-ROMA

    Queste sono le formazioni con cui Fenerbahçe e Roma scenderanno in campo:

    FENERBAHÇE (4-3-3): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté, Elmaz; Greenwood, Muriqi, Akturkoglu. All. Kartal

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

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  • PERCHÉ LUKAKU NON GIOCA

    Perché, dunque, Lukaku non gioca titolare Fenerbahçe-Roma? Perché non è ancora riuscito a conquistarsi il posto da quando è arrivato in Turchia dal Napoli, ovvero dalla metà del mese di agosto.

    L'ex partenopeo si è presentato a Istanbul ancora in fase di recupero dai tanti problemi fisici avuti nella passata stagione, solo parzialmente ridimensionati dal Mondiale giocato con la propria Nazionale.

    Chi si attendeva un giocatore subito dominante ha dovuto rapidamente ricredersi. Lukaku è sceso in campo in 5 occasioni fin qui tra campionato e preliminari di Champions League, sempre partendo dalla panchina: il suo massimo sono i 27 minuti collezionati contro il Samsunspor il 30 agosto.

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  • LUKAKU È IN PANCHINA?

    Lukaku, comunque, è sempre stato convocato da Kartal da quando è arrivato dal Napoli. Così come è sempre stato portato in panchina, con possibilità di entrare in campo. Come in effetti è poi accaduto.

    Sarà così anche questa sera: Lukaku siederà inizialmente in panchina accanto al proprio allenatore e alle altre seconde scelte del Fenerbahçe, potendo subentrare a un compagno nel corso della partita, magari nella parte finale della stessa.

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  • MURIQI TITOLARE

    La decisione di ridare un minutaggio graduale a Lukaku ha a che fare anche con il fatto che Kartal e il Fenerbahçe si ritrovano a disposizione un altro centravanti di livello: Vedat Muriqi.

    L'ex laziale ha fatto benissimo in Spagna con la maglia del Maiorca, nell'ultima stagione ha segnato 23 goal in 37 presenze di campionato ed è diventato un altro colpo di mercato del Fenerbahçe. Fin qui ha giocato 7 volte, collezionando 3 reti e fornendo un assist.

    Proprio quello tra Muriqi e Lukaku potrebbe diventare un ballottaggio interessantissimo nel corso della stagione. A patto, s'intende, che infortuni e guai fisici non mettano di nuovo i bastoni tra le ruote del belga e che quest'ultimo ritrovi una completa condizione fisica.

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