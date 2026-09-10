Lukaku è in panchina? Perché non gioca titolare Fenerbahçe-Roma: l'esclusione non sorprende

Perché, dunque, Lukaku non gioca titolare Fenerbahçe-Roma? Perché non è ancora riuscito a conquistarsi il posto da quando è arrivato in Turchia dal Napoli, ovvero dalla metà del mese di agosto.

L'ex partenopeo si è presentato a Istanbul ancora in fase di recupero dai tanti problemi fisici avuti nella passata stagione, solo parzialmente ridimensionati dal Mondiale giocato con la propria Nazionale.

Chi si attendeva un giocatore subito dominante ha dovuto rapidamente ricredersi. Lukaku è sceso in campo in 5 occasioni fin qui tra campionato e preliminari di Champions League, sempre partendo dalla panchina: il suo massimo sono i 27 minuti collezionati contro il Samsunspor il 30 agosto.