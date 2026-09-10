Lukaku è in panchina? Perché non gioca titolare Fenerbahçe-Roma: l'esclusione non sorprende

Romelu Lukaku non c'è. Il nome dell'ex attaccante del Napoli, ed ex pure della Roma, non compare nella formazione titolare del Fenerbahçe per la gara delle 18.45 contro i giallorossi.
I 22 che scenderanno in campo a Istanbul nella partita d'esordio della League Phase di Champions League sono stati annunciati un'ora e passa prima dell'inizio dell'incontro. Senza che, appunto, il belga vi faccia parte.
Perché dunque Lukaku non gioca Fenerbahçe-Roma? La motivazione dell'esclusione da parte di Ismail Kartal, il suo allenatore. Esclusione che, in realtà, è tutt'altro che sorprendente.
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