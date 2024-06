Lukaku a secco in Belgio-Slovacchia: 'Big Rom' colpito dalla sfortuna

Prestazione senza gloria per Lukaku dopo l'ottimo rendimento nelle qualificazioni: prosegue la maledizione col Belgio nei grandi tornei.

Esordio negativo per il Belgio a Euro 2024: contro la Slovacchia arriva una sconfitta pesantissima, che rende in salita il cammino dei 'Diavoli Rossi' in Germania.

Prova non sufficiente per Romelu Lukaku, alle prese con una giornata 'fantozziana' che non rende giustizia alla buona stagione fatta registrare con la maglia della Roma.

Per il bomber belga un'altra delusione dopo la pessima figura fatta ai Mondiali qatarioti: nelle grandi competizioni per nazionali, il tanto atteso salto di qualità non sembra proprio volersi palesare.