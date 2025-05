Luis Henrique all'Inter, accordo vicinissimo con il Marsiglia: le cifre e cosa manca per la chiusura

L'Inter è ad un passo dal brasiliano dopo aver alzato ulteriormente l'offerta: i dettagli dell'operazione.

Da tempo l'Inter lavora per portare a Milano Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia che ha avuto una stagione molto positiva sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Dopo diverse settimane di trattativa sia con l'entourage del giocatore che con il club francese, adesso i nerazzurri si avvicinano alla chiusura dell'operazione.

Come riferisce Sky Sport infatti, nelle ultime ore sono stati fatti ulteriori passi in avanti nella trattativa con il Marsiglia e l'accordo definitivo è vicino.

Ancora però l'affare non si può considerare concluso; ecco i dettagli con tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.