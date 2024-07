Luis De La Fuente, chi è il ct della Spagna: carriera da allenatore e trofei vinti in carriera

Scelto per il post Luis Enrique, De La Fuente è riuscito a porare la Spagna fino alla finalissima dell'Europeo 2024 contro l'Inghilterra.

Alzi la mano chi, prima dell'Europeo 2024, aveva mai sentito parlare di Luis De La Fuente. Certo, tantissimi appassionati hanno avuto modo di conoscere il ct negli anni precedenti, ma la maggior parte di tifosi e semplici spettatori del torneo tedesco hanno osservato un commissario tecnico poco famoso, almeno fuori dalla Spagna.

Scelto come guida della Spagna dopo l'addio a Luis Enrique, De La Fuente è l'eroe di una Roja che partendo dietro Francia e Germania è riuscita a dominare in lungo e in largo fino ad arrivare alla finalissima del torneo 2024.

Rispetto a colleghi e connazionali come lo stesso Luis Enrique, Xavi e via dicendo, De La Fuente non ha avuto modo di allenare Barcellona o Real Madrid durante la sua carriera.