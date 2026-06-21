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Jhon Lucumi ColombiaGetty Images
Marco Trombetta

Lucumi alla Juventus, perché è il nome giusto per la difesa bianconera: Spalletti si è innamorato di lui

Calciomercato
Juventus

Lucumi è diventato la priorità per la difesa della Juventus: perché Spalletti vuole puntare fortemente sul centrale colombiano. Tutto è iniziato lo scorso aprile...

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Impegnato ai Mondiali con la maglia della Colombia, Jhon Lucumi potrebbe indossare una maglia diversa anche in Serie A nella prossima stagione.

La Juventus è infatti in pressing col Bologna per il centrale colombiano, sotto precisa richiesta di Spalletti.

  • AD APRILE SPALLETTI SI E' INNAMORATO

    Juventus-Bologna dello scorso 19 aprile è stata la partita che ha fatto scattare la scintilla a Luciano Spalletti.

    Il tecnico bianconero ha chiesto a Conceicao di puntare ripetutamente Lucumi, vedendo l'atteggiamento piuttosto passivo del Bologna, ma il difensore colombiano non ha mollato un centimetro.

    L'attitudine e l'applicazione di Lucumi ha fatto innamorare Spalletti, che lo ha subito inserito nella sua personale lista dei desideri per la prossima stagione.

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  • PERCHE LA JUVENTUS VUOLE LUCUMI

    Ci sono sostanzialmente due fattori che spingono la Juventus a puntare Lucumi: quello tecnico e quello caratteriale.

    Dal punto di vista tecnico, Lucumi è un difensore di piede sinistro, una caratteristica che i bianconeri cercano da anni per la propria linea difensiva.

    Dal punto di vista caratteriale, come detto, è un giocatore dalla spiccata personalità che raramente abbassa l'attenzione, rimanendo sul pezzo anche quando la partita può permettere di rilassarsi.

    Un profilo che a Spalletti serve come il pane, considerando le lacune evidenziate in tal senso nella scorsa stagione.

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  • RIVOLUZIONE DIFENSIVA

    L'acquisto di Lucumi sarebbe soltanto uno dei pezzi del puzzle di una rivoluzione difensiva che la Juventus vuole mettere in atto nel corso del calciomercato estivo.

    A lasciare Torino dovrebbero essere in tre: Bremer, sacrificio necessario, Gatti e probabilmente anche Kelly. Oltre a Lucumi, si sono fatti i nomi di Kim e Muharemovic per il restyling bianconero.

    Per Lucumi la distanza economica tra Bologna e Juventus è ancora da colmare, ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare le cose e sbloccare la trattativa per quello che oggi i bianconeri ritengono la priorità per la difesa.