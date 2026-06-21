Lucumi alla Juventus, perché è il nome giusto per la difesa bianconera: Spalletti si è innamorato di lui

Ci sono sostanzialmente due fattori che spingono la Juventus a puntare Lucumi: quello tecnico e quello caratteriale.
Dal punto di vista tecnico, Lucumi è un difensore di piede sinistro, una caratteristica che i bianconeri cercano da anni per la propria linea difensiva.
Dal punto di vista caratteriale, come detto, è un giocatore dalla spiccata personalità che raramente abbassa l'attenzione, rimanendo sul pezzo anche quando la partita può permettere di rilassarsi.
Un profilo che a Spalletti serve come il pane, considerando le lacune evidenziate in tal senso nella scorsa stagione.