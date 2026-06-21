Lucumi alla Juventus, perché è il nome giusto per la difesa bianconera: Spalletti si è innamorato di lui

L'acquisto di Lucumi sarebbe soltanto uno dei pezzi del puzzle di una rivoluzione difensiva che la Juventus vuole mettere in atto nel corso del calciomercato estivo.

A lasciare Torino dovrebbero essere in tre: Bremer, sacrificio necessario, Gatti e probabilmente anche Kelly. Oltre a Lucumi, si sono fatti i nomi di Kim e Muharemovic per il restyling bianconero.

Per Lucumi la distanza economica tra Bologna e Juventus è ancora da colmare, ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare le cose e sbloccare la trattativa per quello che oggi i bianconeri ritengono la priorità per la difesa.