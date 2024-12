Lucca ancora in goal con l'Udinese: gennaio 'caldo' sul mercato per l'attaccante

Lucca sempre più bomber: tra un presente all'Udinese e un futuro che potrebbe vederlo all'opera altrove.

L'Udinese, più che mai, si aggrappa a Lorenzo Lucca: altro goal in campionato per l'attaccante ex Pisa, finito inevitabilmente al centro di voci di mercato in vista dell'inizio della sessione invernale.

Terzo tempo vincente contro il Torino, che però non è bastato ai friulani per conquistare i tre punti: decisiva la rimonta della squadra di Vanoli che ha ripreso il risultato fissandolo sul 2-2.

Ciò che resta è il grande feeling realizzativo di Lucca, protagonista della stagione della consacrazione dopo il fallimento dell'esperienza all'Ajax.