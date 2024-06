Il patron biancoceleste al quotidiano: "Non ho intenzione di vendere la Lazio. 600 milioni? Vale almeno il doppio".

Quando parla, riesce sempre a lasciare il segno. Nonostante il clima di contestazione, Claudio Lotito rilancia la sua volontà di tenere la Lazio.

In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. il patron biancoceleste ha parlato delle voci su una possibile cessione della società.

Un'ipotesi non presa in considerazione da Lotito, che anzi considera il club capitolino come un affare di famiglia.