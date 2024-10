Lookman tra i candidati per la vittoria del Pallone d'Oro: "Una cosa da pazzi"

L'attaccante dell'Atalanta è l'unico africano in lizza per il Pallone d'Oro: "Un onore, sapendo da dove vengo".

I suoi goal hanno rappresentato un fattore determinante nella conquista dell'Europa League 2023/24 da parte dell'Atalanta, trascinata nei momenti clou: soprattutto nella finalissima al cospetto del Bayer Leverkusen, quando la tripletta di Ademola Lookman ha fatto scattare la festa del popolo bergamasco.

Un trionfo vissuto da protagonista assoluto, riconosciuto con la presenza nella lista dei 30 finalisti per la vittoria del Pallone d'Oro, che sarà assegnato il prossimo 28 ottobre nello scenario del Théâtre du Châtelet, situato in Place du Châtelet sulle rive della Senna in quel di Parigi.

Intervistato da 'France Football', Lookman ha svelato la reazione alla notizia dell'inclusione all'interno dell'elenco finale, senza dimenticare le sue origini e i sacrifici fatti per arrivare a questi livelli.