Lookman gioca Empoli-Atalanta? Cosa è successo con Gasperini: la scelta verso la 26a giornata di Serie A

Per l'Atalanta c'è il caso Lookman che tiene banco dopo il botta e risposta con Gasperini: la scelta per la prossima giornata e cosa succederà.

Se l'eliminazione dalla Champions League, clamorosa per come è arrivata, non bastava per rendere questi giorni duri da superare per l'Atalanta, a rendere ancora di più la situazione difficile è stata la discussione "a distanza" tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman.

Tutto nasce dal rigore sbagliato contro il Brugge, non preso bene, per dire un eufemismo, dal tecnico della dea, che lo ha sottolineato in maniera dura nel post partita, fino alla risposta dello stesso giocatore.

Una polemica che non può che lasciare strascichi, almeno per il futuro. Ma nel presente invece come sarà gestita la situazione? E soprattutto Lookman sarà in campo nella prossima partita contro l'Empoli?