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Manuel Locatelli JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Locatelli spinge la sua Juventus: "La Champions League dipende da noi, niente alibi"

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Il capitano della Juventus parla del rush finale di campionato: "Ora le partite sono tutte difficili, noi dobbiamo vincere e non fare calcoli".

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Ancora tre partite di campionato da disputare, ovvero quelle che serviranno per emettere gli ultimi verdetti.

Tra le squadre che si giocheranno di più c'è certamente la Juventus che, contro Lecce, Fiorentina e Torino, andrà a caccia dei punti necessari per strappare una qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri sono attualmente quarti in classifica, ma possono vantare una sola lunghezza di vantaggio su una Roma che nell'ultimo turno si è avvicinata sensibilmente.

Manuel Locatelli, a margine della presentazione 'Stories of Strength', ovvero parte del progetto nato nel 2023 che mette al centro del suo programma la salute mentale, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra, ma anche dell'ammonizione rimediata contro il Verona, poi ponti dal Giudice Sportivo con una multa per simulazione.

  • "TUTTO IL MONDO JUVE CI GUARDA"

    "Complimenti alla Juventus per il messaggio che sta lanciando. Conosco benissimo la responsabilità che abbiamo quando giochiamo e so che quando entriamo allo stadio tutto il mondo Juve ci guarda. Deve essere una bella responsabilità e non una pressione, ed è questo quello ci ci trasmettiamo".

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  • "SO COSA SIGNIFICA TIFARE JUVE"

    "Io so che cosa significa essere un tifoso della Juve. Guardavo le partite e le aspettavo per tutta la settimana. So cosa si prova ed ora è un onore e un privilegio per me essere da questa parte, per me è una responsabilità in più".

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  • "LA CHAMPIONS DIPENDE DA NOI"

    "Andare in Champions League dipende da noi e lo sappiamo, dobbiamo essere tutti da dieci. Dobbiamo vincere tutte le partite che restano ed andarci senza fare troppi calcoli. Sappiamo cosa ci giochiamo e non possono esserci albi legati alle condizioni fisiche".


  • "ORA TUTTE LE GARE SONO DIFFICILI"

    "Arrivati a questo punto della stagione, tutte le partite sono difficili e lo sarà anche quella col Lecce. Non ci sono però alibi o scuse, siamo la Juve e per andare in Champions bisogna vincere pensando solo a noi stessi".

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  • "IO NON SIMULO"

    "Di solito non parlo di arbitri, ma non puoi darmi quel giallo lì. Ho sbagliato dopo perché ero nervoso, ma io non simulo e non si può simulare col VAR. Quello è un giallo che non mi si deve dare, però il calcio è questo ed ogni cosa va accettata".

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