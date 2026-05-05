Locatelli spinge la sua Juventus: "La Champions League dipende da noi, niente alibi"

Ancora tre partite di campionato da disputare, ovvero quelle che serviranno per emettere gli ultimi verdetti.
Tra le squadre che si giocheranno di più c'è certamente la Juventus che, contro Lecce, Fiorentina e Torino, andrà a caccia dei punti necessari per strappare una qualificazione alla prossima Champions League.
I bianconeri sono attualmente quarti in classifica, ma possono vantare una sola lunghezza di vantaggio su una Roma che nell'ultimo turno si è avvicinata sensibilmente.
Manuel Locatelli, a margine della presentazione 'Stories of Strength', ovvero parte del progetto nato nel 2023 che mette al centro del suo programma la salute mentale, ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra, ma anche dell'ammonizione rimediata contro il Verona, poi ponti dal Giudice Sportivo con una multa per simulazione.