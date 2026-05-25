Lo strapotere in campo, il Milan e la Juventus nel caos, il Napoli senza Conte: l'Inter sta aprendo un ciclo?

L'Inter, oggi, è un po' come chi si sta godendo una serata tranquilla al termine di una giornata di lavoro: si piazza sul divano, una bevanda da una parte e un sacchetto popcorn dall'altra, e si gusta un film catastrofico.

Negli ultimi giorni gli incendi sono scoppiati altrove, tranne nella Milano nerazzurra. Da Napoli all'altra sponda di Milano, ovvero il Milan, passando per la Torino bianconera, ovvero la Juventus: il fuoco ha travolto tutti e non ha risparmiato nessuno. E l'Inter lì, dall'esterno, a osservare placidamente.

La squadra di Chivu ha appena stravinto il campionato e si è ripetuta in Coppa Italia. Ha bucato solo la Champions League, ma l'anno prossimo la giocherà nuovamente. E ora ha un'idea chiara in testa: sfruttare il caos generale per aprire davvero un ciclo.