Lo strano caso Douglas Luiz alla Juventus: fuori da un mese per un leggero problema muscolare

AC Milan vs Juventus

Il centrocampista brasiliano è out da diverse settimane e rischia di saltare anche i prossimi impegni contro Milan e Aston Villa.

La situazione fisica di Douglas Luiz sta diventando un vero e proprio mistero: il centrocampista della Juventus è ormai ai box da un mese, ovvero dall'ultima partita giocata in Serie A contro la Lazio del 19 ottobre scorso.

Il brasiliano si è fermato poco prima della gara di Champions League disputata in casa contro lo Stoccarda e, nonostante gli esami dei giorni successivi avessero escluso lesioni, l'ex Aston Villa non ha più fatto il suo ritorno in campo.

I bianconeri si trovano in un momento di difficoltà dovuto ai numerosi infortuni e il rientro del classe '98 potrebbe dare una grossa mano alla formazione di Thiago Motta in vista degli impegni contro Milan e, appunto, Aston Villa.