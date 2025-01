Liverpool-Manchester United si gioca: arriva il via libera nonostante le forti nevicate

Liverpool vs Manchester United

Nonostante le forti nevicate, la sfida tra Liverpool e Manchester United si giocherà regolarmente: “Chi va ad Anfield presti attenzione”.

E’ una delle sfide più sentite in assoluto del calcio inglese e tra qualche ora si giocherà in una cornice del tutto speciale.

Liverpool e Manchester United scenderanno normalmente in campo alle 17,30 per una partita valida per il ventesimo turno di Premier League che è andata ad un soffio dall’essere posticipata.

Nel corso degli ultimi giorni, sul nord dell’Inghilterra ed in particolare nel Merseyside, si sono abbattute forti nevicate che hanno messo a serio rischio lo svolgimento della gara.