Liverpool-Fulham dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool vs Fulham

Il Liverpool continua il proprio domino inglese ed europeo, capolista di Premier League e di Champions League. Straordinaria annata per gli uomini di Slot fin qui, che guidano la classifica in campionato con quattro punti di vantaggio sul Chelsea secondo ma con una gara in più giocata.

Nel prossimo turno la capolista Liverpool ospita ad Anfield il Fulham, decima in classifica e autrice di una buona stagione fin qui: per uscire con un risultato positivo dalla tana di Salah e compagni, però, servirà alzare l'asticella rispetto alle ultime gare.

Il Liverpool ha pareggiato l'ultima gara di Premier dopo un periodo di sole vittorie, mentre il Fulham ha ottenuto sette punti negli ultimi tre incontri e risulta essere dunque una squadra in forma e decisa a provare a stupire contro i padroni di casa.