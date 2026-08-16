Liverpool-Como 2-0: la squadra di Fabregas esce sconfitta da Anfield nella seconda amichevole contro i Reds

Test da Champions per il Como che nella giornata di domenica 16 agosto ha affrontato due volte il Liverpool.

Ma se nel pomeriggio la sfida, giocata a porte chiuse, era finita senza reti in serata invece a vincere sono stati i Reds sul prato di Anfield.

Entrambe le reti del Liverpool sono arrivate nel primo tempo: Gakpo ha sbloccato il risultato, mentre Jacquet ha firmato il raddoppio.

Fabregas ha schierato molti dei nuovi acquisti con Chalobah, Couto, Kaiki, Milla e Liberali contemporaneamente in campo dal 1'. Nico Paz, invece, ha giocato solo l'ultima mezzora.