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Lelio Donato

Liverpool-Como 2-0: la squadra di Fabregas esce sconfitta da Anfield nella seconda amichevole contro i Reds

Amichevoli dei club
Liverpool vs Como
Liverpool
Como

Dopo il pareggio senza reti del pomeriggio a porte chiuse, il Liverpool ha battuto il Como per 2-0 nella seconda amichevole giocata ad Anfield. Fabregas ha schierato Chalobah e Liberali titolari.

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Test da Champions per il Como che nella giornata di domenica 16 agosto ha affrontato due volte il Liverpool.

Ma se nel pomeriggio la sfida, giocata a porte chiuse, era finita senza reti in serata invece a vincere sono stati i Reds sul prato di Anfield.

Entrambe le reti del Liverpool sono arrivate nel primo tempo: Gakpo ha sbloccato il risultato, mentre Jacquet ha firmato il raddoppio.

Fabregas ha schierato molti dei nuovi acquisti con Chalobah, Couto, Kaiki, Milla e Liberali contemporaneamente in campo dal 1'. Nico Paz, invece, ha giocato solo l'ultima mezzora.

  • SEGNALI DA CHAMPIONS

    Nonostante la sconfitta quelli che arrivano da Liverpool sono segnali positivi per Cesc Fabregas.

    Il Como si è infatti misurato contro un avversario sulla carta nettamente superiore ma ha comunque retto l'urto.

    E soprattutto nella ripresa ha sfiorato più volte il goal mostrando di poter competere a testa alta anche a questi livelli.

    Il tutto schierando nell'undici titolare ben cinque giocatori appena arrivati dal mercato e dunque non ancora perfettamente integrati.

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  • IL FATTORE DIAO

    Uno degli uomini più pericolosi è stato Assane Diao.

    L'attaccante senegalese, subentrato a mezzora dalla fine, è andato vicinissimo al goal che avrebbe riaperto la partita ma il suo destro a giro è uscito di un soffio.

    Di certo, dopo una stagione sfortunatissima in cui è stato tormentano dagli infortuni, il completo recupero di Diao sarebbe importantissimo per Fabregas.

    Basti pensare come nella sua prima mezza stagione col Como avesse segnato addirittura otto goal in quindici presenze.


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  • TABELLINO LIVERPOOL-COMO

    LIVERPOOL-COMO 2-0

    Marcatori: 23' Gakpo, 44' Jacquet

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet (46' Araujo), Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Ngumoha (62' Koumas), Wirtz (72' Munoz), Gakpo (72' Nyoni); Isak (84' Wright). All. Iraola

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (84' Kempf), Kaiki (81' Valle); Da Cunha (75' Perrone), Milla; Liberali (64' Paz), Baturina (75' Caqueret), Rodriguez (65' Diao); Douvikas. All. Fabregas

    Ammoniti: Koumas, Couto, Szoboszlai

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