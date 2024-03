Lite De Bruyne-Guardiola in Liverpool-Manchester City: il belga non accetta la sostituzione

Diverbio acceso tra il catalano e il centrocampista belga nel corso di Liverpool-City: De Bruyne non gradisce il cambio e si infuria col tecnico.

Clima teso in casa Manchester City in occasione della sfida di Anfield contro il Liverpool. L’ultimo incrocio, almeno con Reds e Citizens, tra Klopp e Guardiola ha visto il catalano protagonista suo malgrado in un’accesa discussione con Kevin De Bruyne.

Al momento del cambio, il centrocampista belga non ha preso benissimo - per usare un eufemismo - la scelta del suo allenatore e non le ha mandate a dire.

La reazione istintiva dell’ex Chelsea ha colpito subito tutti e anche lo stesso Guardiola, che poco dopo è corso in panchina a motivare la propria decisione al suo calciatore.

L'articolo prosegue qui sotto

“Già dalla prossima partita avrà la possibilità di dimostrarmi che ho sbagliato”.

Al termine della gara, Guardiola ha dribblato le polemiche, mostrando il suo punto di vista della vicenda in chiave positiva.