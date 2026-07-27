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Lionel Messi avrebbe potuto giocare per il Brasile invece che per l'Argentina
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La ricerca storica rivela l’ascendenza
Un'indagine storica durata tre anni ha rivelato che Messi era in realtà idoneo a rappresentare il Brasile attraverso la sua linea materna. Secondo un rapporto di Globo, tramite Yahoo Sports, lo storico italiano Fiorenzo Santini ha scoperto che uno dei bisnonni materni di Messi nacque a Ribeirao Preto, nello stato di Sao Paulo, all'inizio del XX secolo. La famiglia successivamente emigrò a Rosario, in Argentina, intorno al 1905, concedendo legalmente all'attaccante una potenziale rivendicazione della cittadinanza brasiliana.
- Getty Images Sport
La Spagna ha provato a convincere Messi
Oltre al Brasile, Messi era idoneo anche per l'Italia attraverso l'eredità della sua famiglia allargata, così come per la Spagna, dove si è sviluppato come giocatore dall'età di 13 anni. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fece persino grandi sforzi per convincere l'attaccante a indossare la maglia della Roja prima che alla fine scegliesse l'Argentina.
L'ex ct della Spagna Vicente del Bosque ha rivelato: "La Federazione ha fatto ogni sforzo per far giocare Messi con la Spagna. Lionel ha rifiutato perché ama il suo paese. Il suo arrivo sarebbe stato il meglio. Messi è Messi - ce n'è uno solo. Sarebbe stato un sogno allenarlo."
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Il cognome originale della famiglia materna
Queste rivelazioni storiche sono emerse poco dopo che Messi ha guidato La Albiceleste alla finale della Coppa del Mondo 2026 al MetLife Stadium, dove ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Spagna. Nonostante non sia riuscito a conservare la corona all'età di 39 anni, il suo bottino di otto gol e quattro assist nel corso del torneo non ha fatto che consolidare il suo status leggendario in Argentina.
La ricerca di Santini ha inoltre rilevato che il cognome originale della famiglia materna, Coccettini, è stato ufficialmente modificato in Cuccittini dopo che si sono stabiliti a Rosario.
- Getty
Futuro ancora da decifrare
La squadra argentina si sta attualmente godendo la pausa estiva prima di tornare ai rispettivi club per la preparazione pre-stagionale. Mentre l'Albiceleste dovrebbe tornare in azione durante le prossime pause internazionali di settembre e ottobre, al momento non ha ancora nessuna partita confermata in programma all'orizzonte.
Ci si aspetta che Messi stesso si concentri sulla sua forma fisica con il Miami nella Major League Soccer mentre contempla i prossimi passi della sua carriera internazionale.
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