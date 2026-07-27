Lionel Messi avrebbe potuto giocare per il Brasile invece che per l'Argentina

Queste rivelazioni storiche sono emerse poco dopo che Messi ha guidato La Albiceleste alla finale della Coppa del Mondo 2026 al MetLife Stadium, dove ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Spagna. Nonostante non sia riuscito a conservare la corona all'età di 39 anni, il suo bottino di otto gol e quattro assist nel corso del torneo non ha fatto che consolidare il suo status leggendario in Argentina.

La ricerca di Santini ha inoltre rilevato che il cognome originale della famiglia materna, Coccettini, è stato ufficialmente modificato in Cuccittini dopo che si sono stabiliti a Rosario.