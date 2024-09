Lina Souloukou si è dimessa, dopo l'esonero di De Rossi e la scorta: a Roma cambia ancora tutto

Altro ribaltone alla Roma, con l'amministratore delegato Lina Soulokou che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato della Roma. Dopo essere finita sotto scorta per lo striscione post esonero di De Rossi, ha scelto di lasciare la società giallorossa in giorni turbolenti e decisamente complicati.

In seguito all'esonero di De Rossi, a Roma sono apparsi diversi striscioni e messaggi per la Souloukou, accusata di "essere il male di Roma". La dirigente è finita sotto tutela da parte delle forze dell'ordine al pari dei due figli di 3 e 8 anni, che sono stati scortati per raggiungere le loro rispettive scuole.

Alla fine, in un clima pesantissimo e al limite, la dirigente greca ha optato per le dimissioni, portanto all'ennesimo ribaltatone in seno alla Roma. Che dovrà così affidarsi ad un nuovo CEO per il proseguo della stagione e le prossime annate.