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Licina CremoneseGetty Images
Stefano Silvestri

Licina sta facendo quel che vuole alla Cremonese: due super goal e un assist, la Juventus osserva

Serie B
Cremonese
Cremonese vs Calcio Padova
A. Licina

Il talento arrivato in prestito dalla Juventus ha cominciato come meglio non avrebbe potuto a Cremona: prestazione super anche all'esordio in B dopo quella di Parma. E a Torino osservano.

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Adin Licina non è Kenan Yildiz. Nel senso che il turco, alla sua età, era già in pianta stabile nella prima squadra della Juventus e aveva già segnato quel super goal, celeberrimo, di Frosinone.

Ma questo, a Torino, è considerato appena un dettaglio. Perché Licina ha iniziato lo stesso a fare grandi cose, anche se non in Serie A: al piano inferiore, in Serie B, alla Cremonese. Ovvero la squadra che nelle scorse settimane lo ha preso in prestito dalla Juve.

Licina, in pratica, sta facendo quel che vuole a Cremona. Un avvio da campione che in pochi si sarebbero attesi, considerando che si parla di un classe 2007. Forse nemmeno lui stesso.


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  • SUPER GOAL ALL'ESORDIO IN B

    Alla prima sulla panchina della Cremonese del cavallo di ritorno Fabio Pecchia, sostituto di Marco Giampaolo esonerato nei giorni scorsi nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia, Licina è partito titolare proprio come a Parma.

    Il giovanissimo tedesco non ha tradito. E contro il Padova, nella terza giornata di Serie B e in una gara delicatissima per i lombardi sempre battuti nelle precedenti due, ha fatto il campione praticamente sin da subito.

    Cinque minuti gli sono bastati per lasciare il segno. Ovvero il tempo di ricevere in area da Berti e saltare in dribbling il portiere veneto Sorrentino con un meraviglioso tocco di suola, depositando successivamente la palla nella porta sguarnita. Goal splendido.



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  • IL BIS DOPO PARMA

    Licina aveva già dato un saggio delle proprie potenzialità, però. Non in campionato: in Coppa Italia, nel già citato colpo di Parma valso la qualificazione della Cremonese agli ottavi di finale.

    Al Tardini, martedì della scorsa settimana, Licina è partito dal primo minuto come contro il Padova. E anche lì ha fatto il campione con un goal da ricordare.

    Minuto 41: tocco per Berti e assist di ritorno di quest'ultimo (altro elemento da seguire della Serie B) per lo stesso Licina, che davanti al portiere Daffara lo ha superato con un morbidissimo cucchiaio mancino.

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  • ANCHE UN ASSIST AL BACIO

    Nel conto, nella partita contro il Padova, c'è anche un assist al bacio per Federico Bonazzoli, rimasto alla Cremonese nonostante la retrocessione.

    Assist arrivato dopo meno di un minuto, dunque prima del goal con dribbling di suola: perfetto anche il colpo di testa in inserimento sul secondo palo, su centro lungo di Vandeputte, a servire l'ex attaccante di Verona e Salernitana, che non ha dovuto fare altro che depositare la palla in rete da un passo.

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  • LA JUVENTUS LO OSSERVA

    Il totale è da grande giocatore: nelle prime due partite con la maglia della Cremonese, tra Serie B e Coppa Italia, Licina ha collezionato due goal e un assist.

    Una gioia per gli occhi e per le orecchie della Juventus, che continua a seguire Adin da lontano, da Torino. Del resto il mancino è in prestito secco a Cremona, come è naturale che sia: nell'accordo non è previsto alcun tipo di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo.

    Licina, insomma, tornerà alla Juve al termine della stagione. E giocherà con quell'Yildiz che ha tutta l'intenzione di emulare. Alla Continassa si sfregano già le mani al pensiero.

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