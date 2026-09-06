Licina sta facendo quel che vuole alla Cremonese: due super goal e un assist, la Juventus osserva

Adin Licina non è Kenan Yildiz. Nel senso che il turco, alla sua età, era già in pianta stabile nella prima squadra della Juventus e aveva già segnato quel super goal, celeberrimo, di Frosinone.

Ma questo, a Torino, è considerato appena un dettaglio. Perché Licina ha iniziato lo stesso a fare grandi cose, anche se non in Serie A: al piano inferiore, in Serie B, alla Cremonese. Ovvero la squadra che nelle scorse settimane lo ha preso in prestito dalla Juve.

Licina, in pratica, sta facendo quel che vuole a Cremona. Un avvio da campione che in pochi si sarebbero attesi, considerando che si parla di un classe 2007. Forse nemmeno lui stesso.







