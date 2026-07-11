Leonardo in Nazionale, la sua carriera come dirigente: dai consigli di Galliani all'affare Messi-PSG

Leonardo sbarca a Parigi ed è come giocare a Football Manager. Con un budget quasi illimitato, in due anni porta sotto la Tour Eiffel tanti campioni molti dei quali pescati dal campionato italiano: da Ibrahimovic a Thiago Silva, passando per Cavani, Verratti e Pastore. Si dimette nel 2013 per tornare sei anni dopo con lo stesso ruolo: da responsabile del mercato del Psg prende Icardi, Hakimi, Donnarumma ma in particolare nell'estate 2021 porta a Parigi Leo Messi chiudendo uno dei colpi più importanti della storia del calciomercato recente.



