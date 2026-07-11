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Leonardo in Nazionale, la sua carriera come dirigente: dai consigli di Galliani all'affare Messi-PSG
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IL PRIMO PSG DELLO SCEICCO
Leonardo sbarca a Parigi ed è come giocare a Football Manager. Con un budget quasi illimitato, in due anni porta sotto la Tour Eiffel tanti campioni molti dei quali pescati dal campionato italiano: da Ibrahimovic a Thiago Silva, passando per Cavani, Verratti e Pastore. Si dimette nel 2013 per tornare sei anni dopo con lo stesso ruolo: da responsabile del mercato del Psg prende Icardi, Hakimi, Donnarumma ma in particolare nell'estate 2021 porta a Parigi Leo Messi chiudendo uno dei colpi più importanti della storia del calciomercato recente.
- AFP
IL RITORNO AL MILAN
Tra le due esperienze a Parigi c'è il ritorno al Milan, dove nel luglio 2018 prende il ruolo di Direttore Generale dell'area tecnico-sportiva nel club gestito dal fondo Elliott. La sua seconda avventura in rossonero dura una sola stagione, durante la quale Leonardo chiude gli acquisti di Gonzalo Higuain, Lucas Paquetà e di Krzysztof Piątek. Nel maggio successivo dà le dimissioni. Ora per il brasiliano si aprono le porte di una nuova avventura, Advisor della Federcalcio su proposta del presidente Figc Giovanni Malagò: lavorerà a stretto contatto con Paolo Maldini, amico di sempre e nuovo Direttore Tecnico della Federazione.
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