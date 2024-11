Il Leicester esonera Cooper, i giocatori festeggiano poche ore prima e spunta il messaggio per Maresca: "Ci manchi"

La sconfitta proprio contro il Chelsea di Maresca costa a Cooper l'esonero: la squadra dopo il ko festeggiava in un locale.

Clima particolare in casa Leciester dopo gli ultimi avvenimenti. Il club ha deciso di esonerare Steve Cooper, arrivato in estate come successore di Enzo Maresca, passato al Chelsea.

E proprio l'ultima partita persona dal Leciester contro il suo ex allenatore ha portato la società a prendere la decisione di mandare via Cooper.

A fare rumore però è quanto successo dopo la sconfitta di sabato in Premier League, quando alcuni giocatori della squadra sono stati immortalati in un locale per festeggiare in anticipo il party natalizio, con l'autorizzazione del club stesso. E durante la serata è comparsa anche una scritta per l'ex tecnico, Maresca.

L'articolo prosegue qui sotto

Poche ore dopo è arrivato l'esonero di Cooper, a concludere un week end molto particolare per le foxes.