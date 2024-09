Lecce-Parma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce e Parma a confronto nel quinto turno di Serie A: le info su formazioni e su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Le prime due sconfitte consecutive sono un ricordo in casa Lecce, dove il successo sul Cagliari e il pari strappato sul campo del Torino hanno smosso la classifica.

Per i salentini è previsto l'incrocio casalingo contro il Parma nel quinto turno di Serie A: stesso bottino di punti per i ducali, reduci dalla delusione per il k.o. interno rimediato dall'Udinese.

In vantaggio di due reti, gli emiliani si sono fatti rimontare fino al 2-3 finale che ha premiato la formazione friulana, capolista solitaria del campionato al termine della quarta giornata.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Lecce-Parma, match in programma al 'Via del Mare': dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.