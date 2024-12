Lecce-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Rebic decisivo, Thuram spreca a porta vuota

Lecce vs Juventus

I bianconeri pareggiano la terza partita consecutiva dopo Milan e Aston Villa: decisiva la rete di Rebic a pochi secondi dalla fine.

Continua la 'pareggite' in casa Juventus: i bianconeri si fanno rimontare nel finale di partita dal Lecce e al Via del mare non vanno oltre l'1-1.

La squadra di Thiago Motta passa in vantaggio grazie alla rete di Andrea Cambiaso, il quale scambia al limite con Teun Koopmeiners prima di concludere verso la porta: deviazione decisiva di Kialonda Gaspar, che spiazza Wladimiro Falcone.

La gara sembra indirizzata verso la vittoria degli ospiti, ma al 93' il Lecce la pareggia: palla tesa dalla sinistra di Nikola Krstovic che attraversa tutta l'area di rigore, prima di essere colpita da Ante Rebic a pochi passi dalla linea di porta. Mattia Perin, questa volta, non può nulla.